Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje, em Bruxelas, que o Governo aguarda respostas do regulador sobre os repetidos incidentes com 'drones' nas proximidades de aviões, admitindo que é "isto não pode continuar".

"O Estado não manda nos reguladores, é preciso termos isso presente, e portanto foi pedido ao regulador, ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que fosse feito trabalho para identificar se o recente regulamento produzido pelo regulador sobre esta matéria é suficiente", indicou Pedro Marques, em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

O ministro apontou que este não é um problema exclusivamente português e está em curso um "debate a nível europeu, há regulamentação que está a ser discutida no Conselho dos Transportes" sobre "as regras de voo e de operação das aeronaves não tripuladas".