Actualidade

Portugal e Espanha, que constituem uma "ilha energética", juntaram-se hoje no conselho de ministros da Energia da União Europeia (UE) para alertar Bruxelas para a importância de fixar metas vinculativas para as interligações energéticas.

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, defendeu que "é impossível defender uma Europa de livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais que não contemple a livre circulação de energia, dando-lhe condições de competitividade em todo o espaço da UE".

"É nesse contexto que Portugal defende as interligações energéticas, como infraestruturas essenciais para o desenvolvimento do mercado interno de energia a nível europeu, assegurando o aprovisionamento energético, a melhoria do funcionamento dos sistemas energéticos, o aumento da concorrência e a estabilidade nos mercados de energia e o cumprimento das metas de energia e clima a nível da UE", declarou o governante português.