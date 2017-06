Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou hoje que a desigualdade é um fenómeno "altamente destabilizador" e que precisa de ser combatido com investimento em capital humano, educação e inovação.

"A globalização, a competição, a tecnologia criou riqueza, mas também produziu desigualdade, porque uma enorme parte da população não beneficia dessa riqueza. É um fenómeno altamente destabilizador", afirmou Mario Draghi, quando questionado por um estudante de economia no primeiro 'ECB Youth Dialogue', um diálogo com jovens que decorreu esta tarde no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

"Será este um fator seriamente destabilizador contra o qual devemos lutar? Sim, é", sublinhou Mario Draghi, apontando a educação, a inovação e o investimento em capital humano entre as formas de resolver o problema.