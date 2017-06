Pedrógão Grande

O Provedor da Santa Casa de Pedrógão Grande afirmou hoje à agência Lusa que se vai manter no cargo daquela instituição e como candidato pelo PSD à autarquia, apesar de ter transmitido informação sobre um alegado suicídio sem a confirmar.

"Admito que houve uma grande irresponsabilidade", disse à Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, João Marques, também candidato social-democrata à Câmara local e que deu hoje ao líder do PSD, Passos Coelho, a informação de um alegado suicídio em Vila Facaia, no concelho de Pedrógão Grande, sem a ter confirmado.

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que o Estado falhou no apoio psicológico às vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, adiantando ter tido conhecimento de que um suicídio terá ocorrido por falta desse apoio, situação entretanto negada pela Administração Regional de Saúde do Centro.