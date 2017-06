Pedrógão Grande

A Praia das Rocas, na Castanheira de Pera, reabriu hoje, após mais de uma semana de encerramento devido aos incêndios, como contributo da empresa municipal Prazilândia para levar a economia local a reagir.

Às primeiras horas da manhã, algumas viaturas já estavam estacionadas no exterior da praia fluvial da vila, no distrito de Leiria, e várias pessoas preparavam-se para um banho matinal, fruindo das ondas artificiais que são a "imagem de marca" do complexo turístico.

Foi desta praia que saíram algumas das famílias que morreram pouco depois na estrada nacional 236-1, no dia 17, na sequência do incêndio florestal que deflagrou na povoação de Escalos Fundeiros, no município de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que provocou a morte a 64 pessoas.