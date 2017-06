OE2017

O Estado arrecadou 15.246 milhões de euros em impostos até maio, menos 579 milhões de euros do que no período homólogo, uma queda "inteiramente justificada" pelos reembolsos de IRS e de IVA, segundo a DGO.

Na síntese da execução orçamental até maio publicada hoje, a Direção-Geral do Orçamento (DGO) refere que a diminuição de 3,7% da receita cobrada em impostos nos primeiros cinco meses deste ano face ao mesmo período do ano passado é "inteiramente justificada pela alteração no padrão intra-anual dos reembolsos de IRS (+1.189,6 milhões de euros) e do incremento dos respeitantes ao IVA (+323,3 milhões de euros)".

Excluindo este efeito de "aceleração dos reembolsos", que se deve à redução do tempo médio de devolução e que supera os 1.500 milhões de euros, "a receita fiscal registaria um aumento de 6,1% (+967,5 milhões de euros), ultrapassando largamente o objetivo de 3%" previsto no Orçamento do Estado para 2017.