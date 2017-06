Pedrógão Grande

O presidente da Administração Regional da Saúde do Centro (ARSC), José Tereso, aconselhou hoje as populações das zonas afetadas pelos incêndios a beberem apenas água engarrafada e a comerem produtos dados por "instituições credíveis".

"Bebam água engarrafada e, em termos de alimentação, devem comer produtos com garantia de qualidade por parte das instituições credíveis, com credenciais", que andam no terreno a distribuir ajuda, disse à agência Lusa o presidente da ARSC, sublinhando que está a ser distribuída uma "brochura feita pelo departamento do Pinhal Interior" com indicações específicas para as populações da zona afetada pelo incêndio que começou no dia 17, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que provocou 64 mortos.

Segundo José Tereso, estão no terreno "delegados de saúde e técnicos de saúde ambiental para fazerem o diagnóstico da situação e a tomada de medidas com caráter imediato e urgente", nomeadamente a avaliação da qualidade da água de consumo e dos locais "onde possam ser cultivados produtos hortícolas para alimentação".