Pedrógão Grande

O PS acusou hoje o líder do PSD de se aproveitar da tragédia dos incêndios na região Centro do país na última semana, ao associar alegados suicídios a um falhanço no apoio do Estado.

"Surpreendentemente, aparece o doutor Passos Coelho a fazer um discurso que mais não é do que um aproveitamento emocional desta tragédia", disse à agência Lusa a deputada do PS Júlia Rodrigues, afirmando que os socialistas estão "profundamente consternados e indignados" com o que foi dito hoje pelo líder social-democrata.

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que o Estado falhou no apoio psicológico às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, adiantando ter tido conhecimento de que um suicídio ocorreu por falta desse apoio.