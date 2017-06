Incêndios

A Ordem dos Arquitetos abriu inscrições para uma bolsa de voluntariado, que surge como parte de um programa que irá incluir medidas de auxílio a famílias e municípios afetados por catástrofes, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos adianta que, em conjunto com a Secção Regional Sul, está a "preparar um programa que inclua medidas de auxílio às famílias e aos municípios afetados pela catástrofe".

"O objetivo é criar um serviço vocacionado para, no futuro, apoiar o processo de reconstrução de alojamento e de espaço público, sempre que aconteçam tragédias de inusitadas proporções. As medidas compreenderão, nomeadamente o lançamento de uma Bolsa de Arquitetos e uma Bolsa de Materiais de construção de apoio a emergências", lê-se no comunicado.