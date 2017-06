Actualidade

A simplificação administrativa da administração pública vai permitir aos professores ter menos trabalho burocrático, informação relativa aos alunos centralizada numa plataforma informática e facilitar equivalências a habilitações estrangeiras, de acordo com as medidas hoje apresentadas.

"Desmaterializar totalmente os processos de atribuição de equivalências a habilitações obtidas no estrangeiro e de equiparação de habilitações do sistema educativo português" é um objetivo que o Governo quer implementar até ao final de 2018, e que consta do programa Simplex+2017, hoje apresentado.

Esta medida vai implicar, segundo a informação disponível no portal do Programa Simplex+, "um processo de equivalências automático" e a criação de um sistema de aprovação "para os casos em que não exista 'standard' definido".