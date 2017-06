Pedrógão Grande

O PSD questionou hoje o Ministério da Saúde sobre o apoio psicológico às populações afetadas pelos incêndios da semana passada na região centro, questionando se houve psicólogos retirados do local e se está previsto algum reforço.

Estas questões foram hoje dirigidas ao Ministério da Saúde por oito deputados da bancada social-democrata, num texto que tem como primeiro subscritor Marco António Costa - no mesmo dia em que o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, associou alegados suicídios a um falhanço do Estado no apoio às populações afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas e feriu mais de 250.

Os deputados do PSD sustentam que "tem sido manifesta a insuficiência de recursos humanos no apoio psicológico às populações" e que importa esclarecer "com que apoios psicológicos podem contar as pessoas atingidas", para que estas "possam beneficiar da proteção à saúde a que têm direito", e para que "os cidadãos, em geral, recuperem a confiança no Estado que tão clamorosamente falhou no seu dever de defender vidas humanas".