Autárquicas

O secretário-geral do PS considerou hoje que Fernando Medina é o único verdadeiro candidato a presidente da Câmara de Lisboa, que vencerá as eleições "por mérito próprio", porque teve a coragem de ultrapassar a herança recebida.

"Fernando Medina será um presidente da Câmara de Lisboa por mérito próprio", acentuou António Costa, atual primeiro-ministro e presidente da Câmara de Lisboa entre 2007 e 2015, no breve discurso que fez no Jardim do Palácio Galveias, durante a sessão de apresentação da candidatura socialista à presidência da autarquia da capital.

Na sua intervenção, António Costa falou quase exclusivamente sobre as principais qualidades de Fernando Medina, o dirigente do PS que lhe sucedeu na presidência da câmara de Lisboa a partir de abril de 2015.