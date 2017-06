Actualidade

O presidente da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNVM) de Espanha considerou hoje que a proibição das vendas a descoberto das ações do Liberbank "deu resultado" porque tranquilizou um "mercado nervoso" com a queda do Banco Popular.

Durante um almoço com empresários das Astúrias, organizado pela Associação para o Progresso da Direção (APD), Sebastián Albella pediu para "não antecipar eventos" sobre a possibilidade de prolongar a medida para evitar a especulação em torno dos títulos do Liberbank.

A 12 de junho, a CNMV decidiu proibir durante um mês as vendas a descoberto dos títulos do Liberbank, que depois deste anúncio subiram quase 29% na bolsa de Madrid.