Actualidade

Os sete arguidos detidos na operação "Ajuste Secreto" saíram hoje em liberdade do Tribunal da Feira, mas seis deles terão de pagar cauções entre 15 e 60 mil euros, informou fonte judicial.

A medida de coação mais gravosa foi para o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro, que segundo a juíza de instrução criminal Ana Cláudia Nogueira, está "fortemente indiciado" por dois crimes de corrupção, cinco prevaricação, um de tráfico de influência e outro de detenção de arma proibida.

Hermínio Loureiro vai ter de pagar uma caução de 60 mil euros, no prazo de dez dias, e está ainda proibido de contactar com os coarguidos no processo e de permanecer nas instalações da Câmara de Oliveira de Azeméis e de algumas empresas.