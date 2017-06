Pedrógão Grande

O presidente da distrital de Leiria do PS pediu hoje a demissão do provedor da Santa Casa de Pedrógão Grande, João Marques, que deu a informação errada a Passos Coelho sobre um alegado suicídio na sequência dos incêndios.

Passos Coelho disse hoje ter tido conhecimento de que um suicídio terá ocorrido em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, por falta de apoio psicológico, informação que se veio a verificar ser falsa e que lhe tinha sido dada pelo provedor da Santa Casa daquele concelho, João Marques.

"Exijo a demissão imediata de João Marques do cargo de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande. Alguém que demonstra esta falta de responsabilidade atroz e oportunismo político do mais insensível que existe não pode continuar a representar uma entidade com os valores da Santa Casa da Misericórdia", afirma António Sales, líder da distrital socialista, na nota enviada à agência Lusa.