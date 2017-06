Actualidade

As praias nacionais são o destino escolhido pela maioria dos portugueses que vão de férias, segundo um estudo hoje divulgado pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT).

No inquérito sobre intenção de férias, o IPDT estimou que oito em cada 10 portugueses vão gozar férias fora de casa entre junho e setembro, o que representa um aumento de 5% face às respostas dadas em igual período no ano passado.

António Jorge Costa, presidente do IPDT, referiu que "a expectativa para o gozo de férias é muito positiva, com o Algarve, de novo, a ser o destino de eleição, numa escolha que coloca os destinos nacionais no topo das preferências para 61 por cento dos inquiridos".