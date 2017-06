Aerosmith: a despedida em Lisboa

A viagem como quem diz o bilhete. A ida. O tirar de dúvidas. É a digressão de despedida dos Aerosmith, Lisboa foi das cidades escolhidas para a receber e em parte, depois do concerto desta segunda-feira na Meo Arena, fica-se com a sensação de que a decisão, a confirmar-se, só faz sentido num contexto de querer sair em grande. Porque Steven Tyler e companhia, quase 50 anos de carreira em cima, idades a rondar os 70 anos, continuam em grande.

É uma digressão de despedida, pelo menos dos palcos, e o concerto não poderia começar sem um toque de nostalgia. Ainda antes da banda entrar, pouco depois da hora marcada, passa um vídeo biográfico, com fotos e pequenos clips de todos os momentos chave da sua carreira, as várias fases, os vários discos, as várias vidas. Na audiência, novos e menos novos, portugueses e estrangeiros, crianças (é verdade) e seus pais.

Depois entram os Aerosmith, com os seus óculos de sol e fatos extravagantes, Tyler e o seu microfone com fitas, um ‘Olá Lisboa’ em português e Let the Music do the Talking. Seguem-se Nine Lives, do disco com o mesmo nome, tantas quantas as vidas que a banda já leva, Rag Doll e a hipnotizante Living on the Edge, de Get a Grip.

Num palco com um avançado e o apoio de um ecrã gigante, foi o que bastou, para perceber que os pontos menos bons do concerto seriam um som por vezes a puxar ao estridente e um público nem sempre em modo ovação/’são os maiores, levem palmas e cantorias’, como poderia ser de esperar numa banda desta dimensão e a despedir-se, e como durante tanto tempo foi hábito (pré-telemóveis e vídeos constantes?). E que os melhores pontos do concerto seriam, bom, a banda.

É que se, musicalmente, o baterista Joey Kramer, o guitarrista Brad Whitford e o baixista Tom Hamilton continuam em forma, Steven Tyler e Joe Perry superam-na. O virtuosismo, patente em vários solos, continua lá, a química entre os dois continua lá, a entrega continua lá. Tyler então parou de envelhecer há uns dez anos, e nele continua também a voz, tão igual, e o tal sorriso, tão pueril, tão constante, quase ao final de cada frase cantada, com uma indisfarçável e permanente alegria que aumenta as dúvidas do concretizar do fim. E claro a dança, os trejeitos, as expressões, as gargalhadas, os gritos. Iguais.

Love in an Elevator e Falling in Love (em vez de Janie’s Got a Gun como tem sido sequência no estrangeiro, aqui uma falta a deixar pena) antecederam o tal momento mais virtuoso, com covers dos Fleetwood Mac a puxarem o lado bluesy da banda e também a puxarem os solos de guitarra, de bateria, de baixo, de harmónica no caso de Tyler, uma jam e curtição total, e se eles curtem.

Hangman Jury, Boogie Man e Sweet Emotion vieram antes daquele que foi claramente um dos momentos altos para muito do público, o entoado em coro I Don't Want to Miss a Thing. Aqui, Tyler, com um chapéu emprestado e claramente a ter problemas de munição do som, conseguiu ainda assim não desafinar. Seguiu-se a alucinante sequência Come Together dos Beatles, Eat the Rich, Cryin' e Dude (Looks Like a Lady), a finalizar o concerto antes do encore.

Dream On, o primeiro single do álbum de estreia dos Aerosmith e provavelmente uma das melhores e mais icónicas músicas da história do rock, trouxe Tyler ao piano e trouxe de volta a banda para o encore. ‘Sing with me, sing for the years; Sing for the laughter, sing for the tears’ escreviam os Aerosmith em 1973, há nove vidas e uma carreira inteira atrás. ‘Dream on, Dream Until your Dreams Come True’.

O último concerto que Lisboa (provavelmente) verá dos Aerosmith acabou com uma breve cover de Mother Popcorn de James Brown e com o clássico Walk This Way. Valeu pela música, pela banda, pela nostalgia e pela viagem ao passado, pela alegria e pelo sorriso de Steven Tyler. E valeu por Dream On.