Actualidade

O Governo da Argentina decretou na segunda-feira dois dias de luto nacional pelas 15 vítimas mortais do acidente de autocarro, ocorrido no domingo na província de Mendoza, no oeste do país.

As bandeiras dos edifícios públicos vão permanecer hoje e quarta-feira a meia haste devido à tragédia que comoveu particularmente o país por o autocarro transportar maioritariamente jovens estudantes de uma academia de dança, além de professores e encarregados de educação.

O acidente teve lugar numa zona montanhosa da estrada nacional 144, a cerca de 30 quilómetros do município de San Rafael, onde o autocarro capotou em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas.