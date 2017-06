Actualidade

A União Europeia (UE) e o México abriram, na segunda-feira, uma nova ronda de negociações para atualiazar o tratado de comércio livre, em vigor desde 2000, informou a Secretaria da Economia mexicana.

Esta quarta ronda de negociações, iniciadas em maio do ano passado, vai estender-se até ao final da semana, com sessões de trabalho de 20 grupos, indicou a Secretaria da Economia do México, em comunicado.

Esses grupos procuram avançar em domínios como acesso ao mercado, identificação de disposições em comum sobre comércio de serviços, incluindo telecomunicações, medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual, de acordo com a mesma nota.