Actualidade

A Coreia do Norte criticou hoje a política "América primeiro" do Presidente norte-americano, Donald Trump, num despacho publicado pela agência de notícias oficial, qualificando-a como "nazismo" do século XXI.

"A ideia [da política 'América primeiro'] é a versão norte-americana do nazismo, superando de longe os movimentos fascistas do século passado na sua natureza feroz, brutal e chauvinista", diz um breve texto publicado pela agência noticiosa norte-coreana KCNA.

Através desta política, Washington não reconhece o direito "à independência e ao desenvolvimento" de outras nações, como a Coreia do Norte, diz o texto.