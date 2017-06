Síria

Os Estados Unidos afirmaram, na segunda-feira, ter identificado "potenciais preparativos" por parte do regime sírio para o lançamento de um novo ataque com armas químicas.

Os Estados Unidos "identificaram potenciais preparativos para um outro ataque com armas químicas por parte do regime sírio", "que poderá resultar no massacre de civis, incluindo crianças inocentes", afirmou o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer.

"Se o Presidente sírio, Bashar al-Assad, lançar um novo ataque ele e o seu exército vão pagar caro", indicou, num comunicado divulgado na noite de segunda-feira.