Pedrógão Grande

As confederações patronais e as centrais sindicais reúnem-se hoje numa reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, que analisará os trabalhos em curso relativos aos incêndios em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

A reunião contará com a presença do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

Os incêndios que deflagraram na região Centro há uma semana provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos e só foram dados como extintos no sábado.