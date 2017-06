Actualidade

A Mongólia vai realizar, no próximo dia 09, pela primeira vez na história, uma segunda volta das eleições presidenciais, depois de nenhum dos três candidatos ter obtido a maioria necessária, foi hoje anunciado.

Khaltmaa Battulga, candidato do Partido Democrático (PD), que obteve 38% dos votos, vai defrontar Mieygombo Enkhbold, do Partido do Povo Mongol (PPM), que conquistou pouco mais de 30% nas eleições presidenciais de segunda-feira, indicou a Comissão Eleitoral.

DM // EJ