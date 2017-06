Actualidade

O advogado António Cláudio Mariz, responsável pela defesa do Presidente do Brasil, declarou que Michel Temer não cometeu o crime de corrupção do qual foi acusado na segunda-feira à noite.

"Comecei a ler a denúncia agora. Mas posso adiantar que o Presidente não cometeu o crime de corrupção que lhe foi imputado. Sobre os aspectos jurídicos da denúncia, só poderei pronunciar-me depois", afirmou o advogado, na segunda-feira à noite, em declarações à Agência Brasil.

Mariz falava algumas horas depois de o Procurador-geral brasileiro, Rodrigo Janot, ter acusado Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures de corrupção passiva.