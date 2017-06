Actualidade

O maestro Alberto Zedda, o Campo Arqueológico de Mértola e fundação alemã Schloss Dyck são os distinguidos com o Prémio Internacional Terras Sem Sombra 2017, foi hoje divulgado.

O Prémio Internacional Terras Sem Sombra, que distingue personalidades ou entidades que se tenham evidenciado nas áreas da Música e da Defesa do Património Cultural, e na Salvaguarda da Biodiversidade, é entregue no próximo sábado, no auditório da Administração do Porto de Sines, numa cerimónia com o presidente do Forum Soria 21, Amalio de Marichalar, que se tem destacado "pelo seu contributo para a causa do desenvolvimento sustentável", refere a organização do Festival Terras Sem Sombra, que concede o galardão.

Na área da Música é distinguido, a título póstumo, o maestro italiano Alberto Zedda, falecido a 06 de março último, aos 89 anos, que se destacou como diretor de orquestra e musicólogo, pela interpretação do repertório italiano do século XIX, em particular de Gioachino Rossini, segundo o júri.