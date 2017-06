Actualidade

O Registo de Museus Ibero-americanos (RMI), plataforma em rede 'online', que reunirá mais de 9.000 museus de Portugal, Espanha e América Latina, incluindo 144 da Rede Portuguesa de Museus, vai ser lançado na quarta-feira, em Madrid.

Contactado pela agência Lusa, o subdiretor-geral do Património Cultural David Santos revelou que a criação desta plataforma internacional é um dos projetos mais importantes do Ibermuseus, proposto há uma década, no I Encontro Ibero-americano de Museus, em Salvador da Bahia, no Brasil.

"É um projeto extremamente importante no setor dos museus, porque dá acesso a informação ao público em geral sobre mais de 9.000 museus e possui uma parte, mais restrita, para uso de investigadores e profissionais desta área", explicou o responsável.