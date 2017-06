Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, defendeu hoje que é preciso persistir na política monetária, pedindo prudência nos ajustamentos das medidas e mostrando-se confiante nos resultados a que tem levado na zona euro.

No discurso de abertura do segundo dia do Fórum do BCE em Sintra, Mario Draghi sublinhou a sua confiança de que a política monetária "é efetiva e que está a funcionar. Todos os sinais apontam para um fortalecimento e uma recuperação alargada da zona euro".

Embora tenha admitido que ainda há fatores que estão a pesar na recuperação da inflação, mas que são "principalmente temporários" e que podem ser resolvidos com a política monetária do BCE, Draghi defendeu que ainda "é necessário um nível considerável de medidas acomodatícias para que as dinâmicas da inflação se tornem duradouras e sustentáveis".