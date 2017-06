Confederações

Raphael Guerreiro voltou hoje a falhar o treino da seleção portuguesa de futebol e é baixa certa para o duelo com o Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, enquanto Bernardo Silva já esteve no relvado.

No centro de estágios do Rubin Kazan, nos arredores da cidade russa, Bernardo Silva trabalhou à parte dos restantes companheiros de equipa e fez exercícios em conjunto com o fisioterapeuta António Gaspar.

O novo jogador do Manchester City lesionou-se no último sábado, frente à Nova Zelândia (4-0), em São Petersburgo, no lance que resultou no segundo golo de Portugal.