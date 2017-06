Actualidade

A consultora financeira Palomar considera que o relatório da Kroll sobre a dívida oculta em Moçambique "tem falhas, está incompleto, e contém uma série de afirmações enganadoras e erradas", lamentando não ter colaborado no processo.

"Apesar da oferta da Palomar para reunir com a Kroll, em nenhuma altura até à divulgação do relatório a Kroll pediu qualquer informação ou procurou colaboração da Palomar para perceber as transações em causa", lê-se numa nota da consultora enviada à Lusa.

O resultado, acrescentam, é que "o relatório tem falhas e está incompleto, e contém uma série de afirmações enganadoras e erros materiais", nomeadamente no que diz respeito a esta consultora financeira e de gestão de ativos com forte presença em África.