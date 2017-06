Actualidade

Um estudo elaborado para a NASA conclui que as trovoadas foram a principal causa dos grandes incêndios dos últimos anos no Alasca e no Canadá e que estas tempestades tendem a mover-se para norte com o aquecimento global.

O estudo, liderado pelas universidades de Amesterdão e da Califórnia, analisou as causas dos grandes incêndios que atingiram o Canadá em 2014 e o Alasca em 2015, foi publicado no Nature Climate Change e está disponível no 'site' da NASA.

A equipa de investigadores encontrou aumentos, desde 1975, de entre dois a cinco por cento ao ano no número de incêndios que tiveram início em trovadas.