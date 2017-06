Pedrógão Grande

Um antigo técnico do ministério da Agricultura e investigador da História de Pedrógão Grande defende a criação de zonas-tampão com árvores folhosas em redor das aldeias daquela região para prevenir a destruição ocorrida no incêndio que começou dia 17.

Aires Henriques, antigo inspetor do ministério da Agricultura, hoje reformado, preconiza uma solução idêntica à que permitiu que a casa e propriedade agrícola, turística e cultural que possui em Troviscais Cimeiros - a cerca de dois quilómetros em linha reta do local de origem do incêndio - resistissem incólumes às chamas que queimaram vastas áreas de pinhal e eucaliptal, também na aldeia onde reside.

"Aqui não houve fogo, houve umas manchinhas de fogo, mas não ardeu no sentido de criar uma calamidade, de arderem casas. E eu não estava cá sequer, não tive aqui uma mangueira", disse Aires Henriques à agência Lusa, recordando o dia 17, em que, vindo de viagem com a mulher, só conseguiu chegar a Troviscais à noite, quase 12 horas depois de o fogo lhe ter ameaçado a habitação.