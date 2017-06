Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, José Domingues, disse hoje à agência Lusa que o estado de saúde dos quatro bombeiros da sua corporação que estão internados está estacionário.

"As últimas informações referentes à noite de ontem [segunda-feira] referiam que os quatro estavam estacionários, continuam todos ventilados, sendo que o elemento internado no Hospital da Prelada (Porto] apresentava alguns sinais de melhoria em relação aos rins", afirmou, a propósito dos incidentes registados no incêndio de dia 17, que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Dois voluntários de Castanheira de Pera estão internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), um na Prelada (Porto) e uma operacional no polo Hospitais da Universidade de Coimbra do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.