Actualidade

O administrador delegado do Bankia, José Sevilla, disse hoje que a instituição prevê completar no primeiro semestre de 2018 a integração do Banco Mare Nostrum (BMN), cuja fusão foi anunciada antes da abertura dos mercados.

A operação que avalia o BMN em 825 milhões de euros, permitirá aos acionistas deste banco receberem uma ação do Bankia por cada 7,82 ações da instituição que agora desaparece.

Segundo o acordo de fusão, o Bankia entregará aos acionistas do BMN 205,6 milhões de ações novas e estes passarão a deter, no final da operação, 6,67% do Bankia.