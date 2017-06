Actualidade

Os produtos financeiros podem vir a ter um sistema de cores, tal como os semáforos, para travar práticas de venda agressivas e defender consumidores e trabalhadores, disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Bancários.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul o Ilhas, Rui Riso, explicou que este sistema de cores faz parte de um pacote de propostas do Partido Socialista (PS), que vai ser apresentado hoje na Assembleia da República (AR), e que têm por objetivo travar práticas agressivas de vendas de produtos financeiros com papel comercial e depósitos complexos nos balcões dos bancos.

"O Sindicato dos Bancários do Sul o Ilhas foi ouvido no âmbito das consultas levada a cabo pelo grupo parlamentar do PS onde tivemos oportunidade de apresentar outras propostas, sendo que algumas delas também integram a proposta legislativa", disse Rui Riso à Lusa.