Confederações

O selecionador do Chile, Juan Antonio Pizzi, afirmou hoje que a sua equipa tem "argumentos" para garantir quarta-feira um lugar na final da Taça das Confederações de futebol e prometeu dificultar "muito" a vida a Portugal.

"O nosso primeiro objetivo era chegar às meias-finais. Conseguimos. Sabemos que vamos ter um jogo muito difícil, mas posso garantir que Portugal também vai ter um jogo muito difícil. A nossa intenção é fazer tudo para estarmos na final. E, para isso, estamos muito bem preparados", afirmou Pizzi.

O selecionador do Chile, de 49 anos, falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do primeiro duelo das meias-finais do torneio dos campeões, na Arena Kazan.