Actualidade

A zona A dos novos aterros de Macau, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar, vai estar terminada no final deste ano, "em paralelo" com a inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, anunciou hoje o Governo.

"A zona A vai ser concluída no final deste ano (...) O Governo disse que a conclusão das obras da zona A vai ser em paralelo com a inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau", disse Ho Ion Sang, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas da Assembleia Legislativa, após uma reunião com o Executivo.

A data de finalização deste aterro surge depois de um atraso de cerca de dois anos, devido a problemas com o fornecimento de areia.