Incêndios

As centrais sindicais vão solicitar hoje ao Governo respostas para as populações e empresas, na sequência dos recentes incêndios no Centro do país, e medidas para evitar novas tragédias, numa reunião da concertação social, em Lisboa.

À entrada para o encontro com os parceiros sociais, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, afirmou querer conhecer qual a "disponibilidade que existe do Governo para implementar um conjunto de medidas que promovam a empregabilidade, que ajudem as empresas que foram destruídas, nomeadamente nos concelhos de Castanheira, Pedrogão e Figueiró dos Vinhos" e na área da Segurança Social.

A UGT também avançará com sugestões, mas pretende ainda perceber como se "aglutinam e articulam os esforços do país para apoiar a reconstrução de empresas", algumas das quais "totalmente destruídas, sobretudo na área das madeiras" e face à perda, na soma dos três concelhos, de "cerca de 200 postos de trabalho".