Pedrógão Grande

O Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande disse à agência Lusa que está hoje a decorrer o exame final de Matemática do 9.º ano com a presença de todos os alunos, mas que ao de Português nem todos compareceram.

"Hoje, decorre a prova final de matemática do 9.º ano com a presença de todos os alunos. À prova de português, que estava agendada para quinta-feira, não compareceram todos, pelo que vão poder fazê-la na data da segunda fase", explicou Américo Lourenço, da direção do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande.

Este responsável adiantou que existem instruções do Ministério da Educação para que os alunos que não puderam comparecer aos exames tenham sempre duas oportunidades.