A Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas considera "ilícitos" os sobrevoos de 'drones' em zonas de aproximação de aviões aos aeroportos e pretende colaborar com soluções para a fiscalização.

"Neste momento estamos a acompanhar estes casos com preocupação e internamente estamos a estudar uma solução para podermos contribuir de forma ativa. Essa solução está a ser estudada e deve ser apresentada nas próximas semanas às autoridades competentes", disse à Lusa Gonçalo Matias.

Em Portugal, no mês de junho já se registaram sete incidentes e 11 desde o início do ano com 'drones' que surgem nas zonas de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragens de aviões comerciais.