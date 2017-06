Actualidade

Clássicos, filmes menos conhecidos e produções recentes do cinema de terror ibero-americano vão ser exibidos no festival MOTELx, em setembro, associando-se à programação de Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura, foi hoje anunciado.

Segundo a organização, o objetivo é explorar "a diversidade do cinema de género produzido na América do Sul e na Península Ibérica"; uma temática batizada de "O estranho mundo do terror latino" que atravessará toda a programação do 11.º MOTELx.

Marcado de 05 a 10 de setembro nos cinemas São Jorge e Teatro Tivoli, o MOTELx promete os filmes "Excitação" (1976), do realizador luso-brasileiro Jean Garrett, e "Crime de amor" (1972), de Rafael Moreno Alba.