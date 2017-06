Actualidade

O movimento de passageiros nos aeroportos portugueses voltou a aumentar, 18,6%, no primeiro trimestre, enquanto o movimento de mercadorias nos portos cresceu 11,4% e por via rodoviária 11,2%, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento de 18,6% até março do movimento de passageiros nos aeroportos (para um total de 9,4 milhões) segue-se ao aumento de 20,3% já registado no trimestre anterior.

No período, também os passageiros transportados por comboio e por metropolitano registaram variações positivas, de 6,2% e 12,4%, respetivamente, que comparam com os +4,1% e +4,3% do último trimestre de 2016.