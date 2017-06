Actualidade

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de oito pessoas, uma parte das quais por associação criminosa para a prática de crimes de fraude fiscal e branqueamento.

Em comunicado, a PJ refere que a investigação, realizada em articulação com a Autoridade Tributária, permitiu recolher elementos indiciários de que os suspeitos terão defraudado o Estado em "elevados montantes" com o não pagamento de impostos devidos no âmbito da respetiva atividade comercial.

Os valores em causa "ainda não totalmente apurados".