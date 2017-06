Actualidade

O Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), localizado em Condeixa-a-Nova, e a Fundação Bissaya Barreto, Coimbra, assinaram hoje um protocolo de cooperação que passa pela concessão de descontos.

De acordo com o autarca de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, o protocolo hoje assinado visa "potenciar sinergias" com a Fundação Bissaya Barreto, detentora, em Coimbra, do Portugal dos Pequenitos, um dos locais mais visitados da cidade (254 mil pessoas em 2016).

"É um primeiro passo para uma parceria ainda mais forte", adiantou o autarca, sublinhando a importância das "ligações em rede" com outras instituições.