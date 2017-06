Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em baixa a previsão de crescimento da economia dos Estados Unidos para 2,1% em 2017 e em 2018, respetivamente, contra 2,3% e 2,5% que foi a estimativa avançada há três meses.

A descida da previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano é justificada pelo FMI com a falta de "um plano económico completamente articulado" por parte do governo liderado pelo presidente dos Estados Uniodos, Donald Trump.

Embora a Casa Branca diga que quer "aprofundar as políticas", segundo o FMI, ficou claro que "muitos detalhes sobre os planos estão todavia sem serem decididos".