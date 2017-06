Actualidade

As sonoridades do jazz vão invadir vários espaços da cidade de Viseu, de 18 a 23 de julho, com três dezenas de concertos, de músicos portugueses e estrangeiros, e outras atividades, no âmbito do festival "Que jazz é este?".

Organizado pela associação Gira Sol Azul e financiado pelo município, o quinto festival de jazz de Viseu foi hoje apresentado em formato de programa de rádio ao vivo, na Rádio Rossio, numa espécie de "emissão zero", que terá continuidade durante os seis dias, a partir de uma caravana.

Catarina Machado, uma das responsáveis pela locução da Rádio Rossio, explicou que este é um projeto que "tenta dar voz a alguns locutores e realizadores de programas" de Viseu, e não só, e que terá duas sessões por dia durante o festival.