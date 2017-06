Actualidade

Poetas do Brasil, Argentina, México, Chile, Espanha e Portugal vão juntar-se para falar sobre a sua poesia, e ler poemas seus, num encontro promovido pela Casa Fernando Pessoa, nos dias 30 de junho e 01 de julho.

Organizado no âmbito de Lisboa, Capital Ibero-americana da Cultura, a segunda parte do programa de literatura "Fixando Breve o Momento", dedicado à poesia, contará com duas mesas-redondas (na sexta-feira e no sábado, às 18:30) e uma sessão de leitura com todos os poetas no bar do Teatro Cinearte A Barraca, anunciou a Casa Fernando Pessoa.

Trata-se do segundo de três momentos, o primeiro dos quais decorreu em abril, com a participação de cronistas, e o terceiro, em outubro, novamente com cronistas.