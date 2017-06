Actualidade

A administradora do Banco de Portugal Elisa Ferreira, responsável pela supervisão bancária, realçou hoje que durante o último ano houve um reforço de entidades como a CGD, BCP e BPI, faltando vender o Novo Banco e estabilizar o Montepio.

"Falta estabilizar um banco, que não é sistémico mas é prioritário, que é a Caixa Económica Montepio Geral", afirmou Elisa Ferreira durante a audição no parlamento no âmbito da sua promoção a vice-governadora do banco central português.

A responsável também sublinhou que "falta terminar a venda" do Novo Banco, mostrando-se confiante na conclusão do processo, e considerando que o reforço da CGD, do BCP e do BPI estão concluídos.