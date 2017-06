Pedrógão Grande

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) reforçou o número de psicólogos na zona afetada pelo incêndio que começou em Pedrógão Grande no dia 17 e que provocou 64 mortos, estando agora mais quatro destes profissionais no terreno.

Dois psicólogos reforçaram hoje o conjunto de três que já estavam a trabalhar nas localidades afetadas em equipas multidisciplinares, sendo que, na quarta-feira, vão para o terreno mais dois provenientes de unidades da Lousã e do Baixo Mondego, disse à agência Lusa o presidente da ARSC, José Tereso.

Para além destes sete psicólogos, há ainda três da Marinha que também estão a trabalhar na zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, no dia 17, acrescentou, sublinhando que outros três psicólogos do Exército "estão em prontidão para atuar, caso seja necessário".