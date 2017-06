Pedrógão Grande

A zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos contou com reforço da teleconsulta e terá no terreno uma unidade móvel de saúde pública para avaliar os efeitos das chamas.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) está a adaptar uma unidade móvel para ir para a região afetada pelo incêndio, com "uma equipa multidisciplinar, para avaliar os efeitos, em termos de saúde pública", informou à agência Lusa o presidente do organismo, José Tereso.

Nos locais afetados, esta unidade móvel, que está "a ser preparada pelo diretor do departamento de saúde pública", vai avaliar "a qualidade da água, salubridade em geral, a qualidade da alimentação e a qualidade ambiental da parte da saúde", contou José Tereso.