Actualidade

A Confraria da Rainha Santa Isabel anunciou hoje que vai lançar uma campanha de angariação de fundos para restaurar a capela-mor da igreja da Rainha Santa, em Coimbra, intervenção estimada em cerca de 100 mil euros.

A intervenção na capela-mor da igreja, integrada no conjunto monumental do mosteiro de Santa Clara-a-Nova, inclui as pinturas murais e do teto do monumento, as telas e as talhas que as envolvem, disse aos jornalistas António Rebelo, presidente da mesa administrativa da Confraria de Santa Isabel.

"È uma campanha junto da população, empresas e comércio", afirmou o mesmo responsável, adiantando que os benfeitores que doarem um mínimo de 500 euros receberão um diploma feito especialmente para a ocasião "ricamente iluminado á maneira medieval".